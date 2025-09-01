عوامی جسٹس پارٹی کی ضمنی الیکشن میں امیدواروں کوٹکٹس کی پیشکش
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)عوامی جسٹس پارٹی پاکستان نے ملک بھرمیں ہونے والے ضمنی الیکشن میں امیدواروں کو پارٹی ٹکٹس کی پیشکش کردی ہے۔۔۔
پارٹی کے صدرمہر غلام مصطفیٰ منگن ایڈووکیٹ نے جاری بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی اورسنی اتحاد کونسل نے الیکشن کا بائیکاٹ کرکے سیاسی غلطی کی ہے انہیں سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے پی ٹی آئی کے حامیوں سمیت تمام حلقوں میں آ زاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے امیدواروں سے کہا کہ وہ ٹکٹ کے لئے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔