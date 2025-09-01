صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر فیصل آباد ڈویژن کا ہیڈ تریموں میں قائم خیمہ بستی کا دورہ

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ ہے ۔ کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ہیڈ تریموں میں قائم خیمہ بستی کا دورہ کیا اور متاثرین کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔

انہوں نے میڈیکل کیمپس میں ادویات کی فراہمی اور مال مویشیوں کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ تمام حفاظتی بند محفوظ ہیں اور ہیوی مشینری موقع پر موجود ہے ۔ کمشنر نے کہا کہ امداد میرٹ پر دی جائے گی، جبکہ غیر متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ضلعی انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر ادارے متاثرین کی مدد کے لیے الرٹ ہیں۔

 

