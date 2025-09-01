صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف خود متاثرہ علاقوں میں جا رہی ہیں:بیرسٹر عمر احمد

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمر احمد منے خان نے کہاہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جس طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف عملی اقدامات کررہی ہیں۔۔۔

وہ ایک تاریخ ہے وہ خود متاثرہ علاقوں میں ٹیم سمیت جارہی ہیں ان کے متحرک ہونے سے ہزاروں خاندان مشکلات سے نکل چکے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتِ حال کا پنجاب حکومت کئی دہائیوں بعد سامنا کر رہی ہے ۔سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جارہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل بارشوں اور بھارت کے پانی چھوڑنے سے صورتِ حال خراب ہوئی، متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا بر وقت انخلاء یقینی بنایا گیا ہر ضلع کی انتظامیہ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

 

