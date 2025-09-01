صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے نازیبا حرکات ،ویڈیو وائرل ہونے پر ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
خاتون سے نازیبا حرکات ،ویڈیو وائرل ہونے پر ملزم گرفتار

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والے اوباش نوجوانوں کو سی سی ڈی پولیس نے حراست میں لے لیا۔

ذرائع کے مطابق محلہ اسلام پورہ میں گلی سے گزرتی ایک خاتون کے ساتھ موٹرسائیکل سوار دو نوجوانوں نے نازیبا حرکت کی تھی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد ایس ایچ او سی سی ڈی فریاد حسین چیمہ کی قیادت میں ٹیم نے ملزمان ذیشان اور طاہر کو گرفتار کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری نرخ نامہ نظر انداز:سبزیوں کی قیمت میں ہوشر با اضافہ

ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر اقوام متحدہ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

سیلاب متاثرین کا انخلا ، خوراک اوربحالی ترجیح :سائرہ تارڑ

آدھا ملک ڈوب گیا،حکمرانوں کو عوام کی فکرنہیں :ریحانہ ڈار

صوبائی وزیر شافع حسین صدر گجرات چیمبر بائو منیر کی عیادت کیلئے پہنچ گئے

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا متاثرین کیلئے مزید خیمے لگانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر