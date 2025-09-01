خاتون سے نازیبا حرکات ،ویڈیو وائرل ہونے پر ملزم گرفتار
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والے اوباش نوجوانوں کو سی سی ڈی پولیس نے حراست میں لے لیا۔
ذرائع کے مطابق محلہ اسلام پورہ میں گلی سے گزرتی ایک خاتون کے ساتھ موٹرسائیکل سوار دو نوجوانوں نے نازیبا حرکت کی تھی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد ایس ایچ او سی سی ڈی فریاد حسین چیمہ کی قیادت میں ٹیم نے ملزمان ذیشان اور طاہر کو گرفتار کر لیا۔