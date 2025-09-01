صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا:میلہ دکھانے کے بہانے مسواک فروش بچے سے زیادتی کی کو شش

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)میلہ دکھانے کے بہانے دو اوباش افراد کی مسواک فروش بچے سے مبینہ زیادتی کی کوشش،پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملز موں کو گرفتار کر لیا۔۔۔

مکوانہ کے رہائشی اکبر خاں نے پولیس کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اس کا 11 سالہ علی رضا نامی بیٹا جو کہ چل پھر کر مسواک فروخت کرتا ہے جس کو سلیم،شہباز وغیرہ ورغلا کر میلہ د کھا نے کے بہانے اپنے ساتھ موٹرسائیکل پر بیٹھا کر لے گئے بچے کی شور مچانے پر اہل دیہہ اکٹھے ہوئے تو ملزم موقع سے فرار ہو گئے ۔

 

