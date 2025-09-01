صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7 سالہ بچی بازیاب ،پولیس مقابلہ کے دوران اغوا کارزخمی

  • فیصل آباد
7 سالہ بچی بازیاب ،پولیس مقابلہ کے دوران اغوا کارزخمی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)7 سالہ بچی کو بحفاظت بازیاب کرانے اور مبینہ پولیس مقابلہ کے دوران اغوا کار کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے پر اہلیانِ علاقہ نے ایس ایچ او تھانہ سٹی یوسف سپرا اور انچارج انویسٹی گیشن ضیغم بلوچ کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے ۔

جڑانوالہ سٹی کے علاقے اعوان ٹاؤن سے موٹر سائیکل سوار اغواء کار 7 سالہ انیسہ کو اغواکر کے لے گیا تھا جس کا مقدمہ تھانہ سٹی میں درج کیا گیا۔ گزشتہ شب گشت کے دوران پولیس ناکہ بندی پر موٹر سائیکل سواروں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ مبینہ مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے اغواء کار سلیمان ساکن 240 گ ب کو پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ مغوی بچی کو بحفاظت ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

صارفین کو معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح، سی ای او آئیسکو

ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

گرجا روڈ پر میلاد مصطفیؐ امن ریلی

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

مری میں انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اقدامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر