7 سالہ بچی بازیاب ،پولیس مقابلہ کے دوران اغوا کارزخمی
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)7 سالہ بچی کو بحفاظت بازیاب کرانے اور مبینہ پولیس مقابلہ کے دوران اغوا کار کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے پر اہلیانِ علاقہ نے ایس ایچ او تھانہ سٹی یوسف سپرا اور انچارج انویسٹی گیشن ضیغم بلوچ کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے ۔
جڑانوالہ سٹی کے علاقے اعوان ٹاؤن سے موٹر سائیکل سوار اغواء کار 7 سالہ انیسہ کو اغواکر کے لے گیا تھا جس کا مقدمہ تھانہ سٹی میں درج کیا گیا۔ گزشتہ شب گشت کے دوران پولیس ناکہ بندی پر موٹر سائیکل سواروں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ مبینہ مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے اغواء کار سلیمان ساکن 240 گ ب کو پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ مغوی بچی کو بحفاظت ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔