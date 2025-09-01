پولیس عوام کی خدمت کیلئے ہر ممکن قدم اٹھا رہی :عبداﷲ احمد
چناب نگر (نامہ نگار )سیلابی صورتحال کے پیش نظر پولیس ہائی الرٹ ہے ۔ پولیس افسران اور جوان چناب نگر اور گردونواح کے سیلاب زدہ علاقوں میں حفاظتی و امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔
دریا چناب کے کناروں اور متاثرہ دیہات میں پولیس کی جانب سے مسلسل ریلیف آپریشن جاری ہے ۔ایس ایچ او اپنی ٹیموں کے ہمراہ متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور سیلاب متاثرین کو کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے ۔ فلڈ ریلیف کیمپوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے جو متاثرہ خاندانوں کی مدد اور ان کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے ۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد نے کہا کہ مشکل وقت میں پولیس عوام کی خدمت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں سیلاب زدہ علاقوں میں پولیس حفاظتی اور امدادی سرگرمیاں بلا تعطل جاری رکھے ہوئے ہے ۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ تمام تر ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے ۔عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پولیس ہیلپ لائن 15 یا ریسکیو 1122 پر فوری رابطہ کریں تاکہ بروقت مدد فراہم کی جا سکے ۔