جمہوریت کی مضبوطی، وکلا کردار ادا کرتے رہیں گے :میاں محمد اسلم

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق نائب صدر میاں محمد اسلم ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وکلاء کے حقوق کا تحفظ اور انہیں بنیادی سہولیات کی فراہمی ان کی زندگی کا مشن ہے ۔

قبل ازیں بھی وکلا کے مسائل کے حل اور فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کو وکلاء برادری نے ہمیشہ سراہا۔اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وکلاء برادری جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہر دور میں صفِ اول کا کردار ادا کرتی آئی ہے اور مستقبل میں بھی یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ 

 

