سمندری:بااثر شخص کامحنت کش پر تشدد ،گوجرہ روڈ پر احتجاج
سمندری (نمائندہ دنیا)تھانہ صدر سمندری کے علاقہ چک نمبر 478 گ ب میں بااثر شخص نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ غریب محنت کش کو ڈیرے پر لے جا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور بعدازاں بے ہوشی کی حالت میں گھر کے دروازے پر پھینک دیا۔
واقعہ کے خلاف متاثرہ محنت کش کے عزیز و اقارب نے گوجرہ روڈ پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ٹریفک معطل کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ محنت کش مویشیوں کے لئے چارہ کاٹ رہا تھا کہ ملزم زبردستی اٹھا کر لے گئے ۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے پولیس پر عدم تعاون کا الزام عائد کرتے ہوئے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بعدازاں پولیس کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔