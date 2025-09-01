دوران تفتیش ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)دوران تفتیش ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ ستیانہ پولیس کے زیر حراست ملزم سفیر نے دوران تفتیش واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ چھپانے کا انکشاف کیا جو کہ ملزم کی نشاندہی پر برآمد کرلیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
