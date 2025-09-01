صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاری اڈا پولیس کی کامیاب کارروائی ،2ڈکیت گینگ پکڑ لئے

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چوکی لاری اڈا پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے آٹھ ملز موں پر مشتمل2 ڈکیت گینگ گرفتار کر لیے ۔

ملزمان کے قبضہ سے چھینی گئی موٹر سائیکلیں، رکشہ، نقدی اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق تھانہ سول لائن کی چوکی لاری اڈا نے کارروائی کے دوران گرفتار ملز موں کی نشاندہی پر مختلف مقامات سے 84 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ سامان برآمد کیا، جس میں موٹر سائیکلیں، رکشہ، لیپ ٹاپ، زیورات، نقدی، کپڑے اور دیگر قیمتی اشیاء شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔پولیس نے گرفتار ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

