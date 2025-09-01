لاری اڈا پولیس کی کامیاب کارروائی ،2ڈکیت گینگ پکڑ لئے
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چوکی لاری اڈا پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے آٹھ ملز موں پر مشتمل2 ڈکیت گینگ گرفتار کر لیے ۔
ملزمان کے قبضہ سے چھینی گئی موٹر سائیکلیں، رکشہ، نقدی اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق تھانہ سول لائن کی چوکی لاری اڈا نے کارروائی کے دوران گرفتار ملز موں کی نشاندہی پر مختلف مقامات سے 84 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ سامان برآمد کیا، جس میں موٹر سائیکلیں، رکشہ، لیپ ٹاپ، زیورات، نقدی، کپڑے اور دیگر قیمتی اشیاء شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔پولیس نے گرفتار ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔