سی سی ڈی سرکل انچارج اشفاق انجم کی سیلاب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات
شورکوٹ (نمائندہ دُنیا )سیلاب متاثرین کی امداد کے سلسلے میں سی سی ڈی سرکل شورکوٹ بھی پیش پیش ہے ۔ سرکل انچارج اشفاق انجم نے دریائے چناب کے قریب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔۔۔
اور ان میں کھانے پینے کا سامان، پانی کی بوتلیں اور جوس تقسیم کیے ۔میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمہ وقت امداد کے لیے الرٹ ہے ۔ دورے کے موقع پر سی سی ڈی شورکوٹ کے اہلکار مہر شفقت سربانہ اور بابر عزیز بھی موجود تھے ، جنہوں نے امدادی کارروائیوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ اقدام انسانی ہمدردی اور معاشرتی ذمہ داری کی بہترین مثال ہے ۔