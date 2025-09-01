ختم نبوت انعام گھر کا پہلا کوالیفائی ٹیسٹ اختتام پذیر
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تحریک تحفظ ختم نبوت جڑانوالہ کے زیراہتمام منعقدہ 9واں سالانہ ختم نبوت انعام گھر کا پہلا کوالیفائی ٹیسٹ اختتام پذیر ہوگیا۔اس مرحلے میں شہر و نواح کے تقریباً 40 سے زائد اداروں کے لگ بھگ 90 طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔
اس ٹیسٹ کا مقصد طلبہ و طالبات میں عقیدہ ختم نبوت کی معرفت، دینی شعور اور علمی صلاحیت کو اجاگر کرنا تھا۔طلبہ و طالبات نے شاندار تیاری اور گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا، جو نئی نسل کی ختم نبوت کے عظیم مشن سے والہانہ وابستگی کا واضح ثبوت ہے ۔ منتظمین کے مطابق کامیاب امیدواروں اور ٹیموں کو اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرلیا گیا ہے ، جبکہ حتمی مقابلہ \"انعام گھر 2025ء\" کے مرکزی پروگرام میں منعقد ہوگا۔