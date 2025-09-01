ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کی روشنی میں سیلاب متاثرین کو ان کی دہلیز پر سہولیات کی فراہمی کا عمل جاری ہے ۔
ڈی پی او عبداﷲ احمد اور ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی، خیریت دریافت کی اور کھانے و راشن کی تقسیم کی۔ افسروں نے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس میں سہولیات کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ متاثرین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اور ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کو دہلیز پر امداد فراہم کی جا رہی ہے اور تمام ذرائع بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔