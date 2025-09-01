صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی کمیٹیوں سے بلدیاتی نظام کی کمی پوری کرینگے :جماعت اسلامی

  • فیصل آباد
عوامی کمیٹیوں سے بلدیاتی نظام کی کمی پوری کرینگے :جماعت اسلامی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی کے صوبائی نائب امیر نصراللہ گورایہ نے پی پی 115 میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی بجلی، گیس اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور عوام پر عائد ناجائز ٹیکسوں کے خاتمے کے لیے قومی جدوجہد جاری رکھے گی۔

انہوں نے کہا کہ بااختیار بلدیاتی نظام ہی شہروں اور دیہات میں مسائل کے پائیدار حل کی ضمانت ہے ۔ جماعت اسلامی عوامی کمیٹیوں کے ذریعے بلدیاتی نظام کی کمی کو پورا کرے گی اور گراس روٹ سطح پر عوامی مسائل اجاگر کریگی۔کنونشن سے ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ، زونل امیر میاں منیر احمد، سردار ظفر حسین اور یاسر اقبال کھارا نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ پنجاب کو جان بوجھ کر گزشتہ دس برس سے بلدیاتی نظام سے محروم رکھا گیا تاکہ وسائل پر قبضہ برقرار رہے ۔ عوامی کمیٹیاں مقامی سطح پر مسائل کے حل کیلئے تھانہ کچہری، روزگار اور سرکاری دفاتر میں عوامی شنوائی کو یقینی بنائیں گی۔نصراللہ گورایہ نے کہا کہ پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کیلئے منظم عوامی تحریک ناگزیر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس نہیں بل آرہے ہیں:شہری ایل پی جی خریدنےپر مجبور

بھارت کی آبی دہشت گردی کو سفارتی سطح پر ثابت کریں گے،گورنر

جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل

گاڑیاں غیر فعال ہونے پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا نوٹس

اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی

پریس کلب میں ہمدرد یونیورسٹی کے تحت طبی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر