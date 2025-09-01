صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
اے سی شورکوٹ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں انتظامات دیکھے

شورکوٹ (نمائندہ دُنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمان نے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول شورکوٹ میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا تفصیلی دورہ کیا۔

 انہوں نے سیلاب متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور خوراک، پینے کا صاف پانی، ادویات اور ضروری اشیاء کی تقسیم میں خود بھی حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل انتظامیہ متاثرین کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ انہیں فوری اور مؤثر ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔اس موقع پر متعلقہ محکموں کا عملہ بھی موجود تھا، جن کے ہمراہ صفائی، طبی سہولیات، سیکیورٹی اور دیگر امور کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ شازیہ رحمان نے بتایا کہ کیمپ میں متاثرہ افراد کے ساتھ ان کے مال مویشیوں کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں صاف پانی اور چارے کی فراہمی شامل ہے ۔

 

