شہر کی گلی محلوں میں وارداتیں روکنے کیلئے ڈولفن اور ایگل سکواڈ کی خصوصی ٹیمیں تعینات
فیصل آباد (عبدالباسط سے )شہر کے رہائشی علاقوں، گلیوں اور محلوں میں ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی وارداتوں کی روک تھام، شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے ڈولفن اور ایگل سکواڈ کی خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق یہ ٹیمیں 24 گھنٹے تین شفٹوں میں ڈیوٹی سر انجام دیں گی اور مسلسل گشت کے ذریعے شہریوں کو پرامن ماحول فراہم کریں گی۔فیصل آباد میں گزشتہ دنوں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا جس پر سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر نے خصوصی اقدامات کا فیصلہ کیا۔ ان کی ہدایت پر اب نہ صرف شہر کی مین شاہراہوں اور اہم تجارتی مراکز بلکہ رہائشی علاقوں، کالونیوں اور گلی محلوں میں بھی ڈولفن اور ایگل سکواڈ کو تعینات کر دیا گیا ہے ۔ ان ٹیموں کو جدید اسلحہ، موٹر سائیکلیں اور کمیونیکیشن سسٹم فراہم کیا گیا ہے تاکہ وہ فوری جرائم پیشہ عناصر کو قابو میں لا سکیں۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خصوصی سکواڈ کی تعیناتی سے نہ صرف وارداتوں کی شرح کم ہو گی بلکہ شہریوں میں احساس تحفظ بھی بڑھے گا۔ ڈولفن اور ایگل ٹیمیں گلی محلوں میں باقاعدہ گشت کریں گی، مشکوک افراد کی نگرانی کریں گی اور ضرورت پڑنے پر فوری کارروائی کرتے ملز م گرفتار کریں گی۔سی پی او نے کہا کہ شہریوں کی قیمتی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ ان ٹیموں کی موجودگی سے جرائم کی کمر توڑنے میں مزید مدد ملے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ بھی پولیس کے ساتھ تعاون کریں ۔