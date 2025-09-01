گھنٹہ گھر کے بازاروں میں تجاوزات ، ٹریفک متاثر
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)شہر کے مرکزی چوک گھنٹہ گھر سے ملحقہ آٹھوں بازاروں سمیت متعدد مارکیٹیں، مین شاہراہیں اور اہم مقامات تجاوزات کی زد میں آ گئے ہیں۔ قبضہ مافیا کی سرگرمیوں کے باعث نہ صرف ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔۔۔
بلکہ پیدل چلنے والے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق ستیانہ روڈ، سمن آباد روڈ، سمندری روڈ، جڑانوالہ روڈ، وارث پورہ روڈ، بٹالہ کالونی روڈ، چن ون روڈ، سوساں روڈ، ہریاں والا روڈ، منصور آباد، غلام محمد آباد، ڈی ٹائپ کالونی، علامہ اقبال کالونی، جھنگ روڈ، نڑوالا روڈ اور رضا آباد سمیت درجنوں علاقوں میں تجاوزات مافیا نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ عارضی دکانیں اور ریڑھیاں مین شاہراہوں اور بازاروں کے کناروں پر قائم کر لی گئی ہیں جس کے باعث ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ میونسپل کارپوریشن، ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے خصوصی ٹیمیں تو تشکیل دی گئی ہیں لیکن ان کی کارروائیاں محض کاغذی حد تک محدود ہیں۔ مبینہ طور پر بعض افسر اور ملازمین قبضہ مافیا سے نذرانے وصول کر کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بالادست عناصر کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے تجاوزات کے خلاف آپریشن مؤثر انداز میں جاری نہیں ہو پاتا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے روزمرہ زندگی شدید متاثر ہے ، مریضوں اور طلبہ کو آمد و رفت میں مشکلات پیش آتی ہیں جبکہ گھنٹوں ٹریفک جام رہنے سے وقت اور ایندھن کا ضیاع بھی ہوتا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر اور بلا امتیاز کارروائی کی جائے اور تجاوزات کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکیں۔