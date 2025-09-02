غیر قانونی سیوریج ،کثیر المنزلہ ہوٹل کا کنکشن منقطع کر دیا گیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی ہدایت پر آپریشنز ٹیم نے غیر قانونی سیوریج کنکشنز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بلال روڈ پر واقع ایک کثیر المنزلہ ہوٹل کا کنکشن منقطع کردیا۔
ہوٹل انتظامیہ نے بغیر این او سی واسا کی مین لائن سے سیوریج جوڑ رکھا تھا۔ متعدد بار یاد دہانی کے باوجود پی اینڈ ڈی ڈائریکٹوریٹ سے این او سی حاصل نہ کیا گیا جس پر آپریشنز ڈائریکٹوریٹ نے کنکشن کاٹ دیا۔ کارروائی کی رپورٹ ایم ڈی واسا کو پیش کردی گئی۔ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے واضح کیا ہے کہ شہر میں کسی بھی غیر قانونی سیوریج کنکشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی شخص واسا لائنوں سے غیر قانونی طور پر کنکشن جوڑے گا اس کے خلاف بلاتفریق کارروائی ہوگی۔