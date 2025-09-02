صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح ڈاکوؤں نے بہن بھائی کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا

  • فیصل آباد
مسلح ڈاکوؤں نے بہن بھائی کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح ڈاکوؤں نے بہن بھائی کو گن پوائنٹ پر نقدی، زیورات اور دیگر سامان سے محروم کر دیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے محلہ سیف آباد کے قریب سجاد حیدر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 وہ اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ جا رہا تھا کہ اس دوران چار مسلح ڈاکوؤں نے انہیں روک لیا اور گن پوائنٹ پر ان سے نقدی، زیورات، موبائل فون، گھڑیاں اور دیگر قیمتی سامان چھیننے کے بعد ملز م اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے واقعہ کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کی ترقی ، خوبصورتی او لین ترجیح ، چیئر مین سی ڈ ی اے

ڈی سی راولپنڈی کی ز یر صدارت ٹیکسلا ہیریٹیج پلان بارے اجلاس

راولپنڈی میں پولیو مہم ،1800پولیس اہلکار سکیورٹی پر مامور

آر ڈی اے کی پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس

اسلام آباد سے جرائم کا خاتمہ یقینی بنایا جا ئے ، ڈی آ ئی جی

افغان زلزلہ میں اموات پر دِلی دُکھ ، اللہ مصائب سے محفوظ رکھے :فضل الرحمان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس