مسلح ڈاکوؤں نے بہن بھائی کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح ڈاکوؤں نے بہن بھائی کو گن پوائنٹ پر نقدی، زیورات اور دیگر سامان سے محروم کر دیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے محلہ سیف آباد کے قریب سجاد حیدر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
وہ اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ جا رہا تھا کہ اس دوران چار مسلح ڈاکوؤں نے انہیں روک لیا اور گن پوائنٹ پر ان سے نقدی، زیورات، موبائل فون، گھڑیاں اور دیگر قیمتی سامان چھیننے کے بعد ملز م اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے واقعہ کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔