گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔تھانہ ستیانہ کے علاقے سے قتل کے مقدمے میں گرفتار ملزم شفیق سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کرلیا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ہے ۔

