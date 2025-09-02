صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوؤں نے سپیشل برانچ ملازم کو لوٹ لیا ،ایک گھر کا صفایا کر گئے

  • فیصل آباد
ڈاکوؤں نے سپیشل برانچ ملازم کو لوٹ لیا ،ایک گھر کا صفایا کر گئے

گوجرہ (نما ئندہ دُنیا)ڈاکوؤں نے سپیشل برانچ ملازم سے ہزاروں روپے نقدی وقیمتی موبائل چھین لیا۔جبکہ چوروں نے ایک گھر کا صفایاکر دیا۔

چک نمبر359ج ب کاعمران اکبرسپیشل برانچ کا ملازم جو اپنی سپیشل ڈیوٹی کیلئے موٹر سائیکل پر سوار اڈا چراغ آباد جا رہاتھاکہ چک نمبر337ج ب کے قریب جا رہاتھاکہاس کو تین نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر روک لیااورجان سے مار دینے کی دھمکی دے کر25ہزاروپے نقدی وقیمتی موبائل چھین لیااورچک نمبر335ج ب کے عمران کے اہل خانہ رات کے وقت میں سوئے ہو ئے تھے کہ نامعلوم چور اس کے گھر میں داخل ہو ئے اور گھرکی تلاشی لیتے ہو ئے وہاں سے ایک لاکھ پچاس ہزارروپے نقدی وقیمتی دو عددموبائل چوری کر کے فرارہو گئے ۔

 

