جڑانوالہ ڈویژن میں گشت کے نظام کو مزید موثر بنانیکی ہدایت
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)ایس ایس پی انویسٹی گیشن فیصل آباد ناصر باجوہ نے جڑانوالہ میں ایس پی ٹاؤن بختیار احمد، ڈی ایس پیز، تمام تھانہ جات کے ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹی گیشن کے ہمراہ کرائم میٹنگ کی۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جڑانوالہ ڈویژن میں گشت کے نظام کو مزید موثر بنایا جائے اور ڈکیتی و راہزنی کی وارداتوں پر قابو پایا جائے ۔ زیر تفتیش مقدمات کو بروقت مکمل کر کے چالان عدالتوں میں جمع کرانے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اشتہاری مجر موں اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے ۔ناصر باجوہ نے واضح کیا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ، اس لیے جائز شکایات پر فوری مقدمات درج کیے جائیں۔ خواتین اور بچوں پر تشدد میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ جڑانوالہ ڈویژن میں منشیات فروشی کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ایس ایس پی نے مزید کہا کہ فرائض کی ادائیگی کے دوران کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت پر متعلقہ پولیس افسران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی ہوگی، کیونکہ محکمہ پولیس میں جزا و سزا کا عمل جاری ہے ۔ ایماندار پولیس افسران ہمارے سروں کے تاج ہیں۔