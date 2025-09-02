صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:سیم نہر کا پانی اوور فلو ہونے سے کئی دیہات کو خطرہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)فیصل آباد روڈ پر سیم نہر کا پانی اوور فلو ہونے سے ارد گرد کے دیہات شدید خطرات سے دوچار ہو گئے ۔

 سیم نالہ کھرڑیانوالہ روڈ، گبیاں والا، اکال گڑھ اور 122 گ ب سے گزرتی ہے ، مگر سالہا سال صفائی نہ ہونے کے باوجود اس میں پانی چھوڑ دیا گیا، جس کے باعث کمزور پشتوں کے ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ۔ اہل دیہہ کے مطابق اگر بند ٹوٹ گیا تو ارد گرد کے دیہات اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں۔مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی کو روکنے کے لیے عارضی بند باندھنے کی کوشش شروع کر دی ہے ۔ متاثرہ دیہات میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے جبکہ عوام نے انتظامیہ سے فوری طور پر ریلیف اور حفاظتی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

