سیلاب نے فصلوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچایا :حاجی رزاق احمد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سینئر نائب صدر اور معروف سماجی شخصیت حاجی رزاق احمد ضیا نے سیلاب متاثرین سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
حالیہ سیلاب نے فصلوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچایا جبکہ سینکڑوں خاندان بے گھر ہو کر مشکلات کا شکار ہیں۔انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بروقت اور مؤثر اقدامات قابلِ تحسین ہیں۔ ریلیف کیمپوں کا قیام، خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی، طبی ٹیموں کی تعیناتی اور بچاؤ کے حفاظتی انتظامات متاثرہ عوام کے ساتھ عملی یکجہتی کا ثبوت ہیں۔