چناب نگر: سرکاری نرخنامہ مذاق ، دکانداروں کی من مانیاں

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر میں سرکاری نرخنامہ مذاق بن کر رہ گیا، دکانداروں کی من مانیاں عروج پر ہیں جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔

عوام الناس کو اشیائے ضروریہ کی خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔سرکاری ریٹ لسٹ پر عملدرآمد نہ ہونے کے برابر ہے ۔ سبزیاں، پھل، گوشت، انڈے ، دالیں، چینی، گھی، حتیٰ کہ نان اور روٹی تک سرکاری نرخوں کے مطابق فروخت نہیں ہو رہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ناقص کوالٹی کی ریٹ لسٹ، جس کی فوٹو کاپی 5 روپے سے بھی کم مالیت کی ہوتی ہے ، زبردستی 20 روپے میں دوکانداروں اور ریڑھی بانوں کو تھما دی جاتی ہے ، جو بعدازاں اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔شہریوں نے شکایت کی کہ اشیائے خوردونوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ انتظامیہ ٹھنڈے کمروں تک محدود ہے اور مارکیٹوں کی چیکنگ تک گوارہ نہیں کرتی۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام نے ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اشیائے ضروریہ مناسب نرخوں پر دستیاب ہو سکیں۔

 

