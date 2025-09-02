صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ سیلاب زدہ علاقوں میں کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہسپتال کی ٹیمیں متحرک

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں محکمہ صحت کی کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہسپتال کی ٹیمیں متاثرین کو طبی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔

 کلینک آن ویلز پر 442 مریضوں کا معائنہ کیا گیا جبکہ فیلڈ ہسپتال میں 42 مریضوں کو چیک اپ کے بعد ادویات دی گئیں۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق ریلیف کیمپوں اور متاثرہ علاقوں میں میڈیکل ٹیمیں مسلسل سرگرم ہیں تاکہ متاثرین کو بروقت علاج اور ادویات مہیا کی جا سکیں۔ دیگر محکموں کی جانب سے بھی ریسکیو اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریلیف کیمپوں میں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

 

