کھرڑیانوالہ پولیس کی بڑی کارروائی ،2 اشتہاری ملزم گرفتار
بلوچنی (نمائندہ دنیا)سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر تھانہ کھرڑیانوالہ پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے دو سال سے مفرور اقدامِ قتل کے اشتہاری ملز موں کو گرفتار کرلیا۔
ایس ایچ او امتیاز اسلم گوندل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم احسان اور سرفراز کو حراست میں لیا۔ ملزمان نے دو سال قبل مکوآنہ 229 رب ٹول پلازہ کے قریب فائرنگ کرکے محمد اعظم کو شدید زخمی کیا تھا، جبکہ اسی مقدمہ بازی کے دوران انہوں نے کانسٹیبل ناظم عباس کو بھی شہید کیا تھا۔پولیس کے مطابق ملز موں کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔ ایس ایچ او امتیاز اسلم گوندل نے کہا کہ گرفتار ملز موں کو قرار واقعی سزا دلائی جائے گی۔ امن و امان قائم رکھنے اور جرائم کے خاتمے کیلئے پولیس دن رات سرگرم عمل ہے ۔