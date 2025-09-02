صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت مزدوروں کے مسائل حل کرنے میں ناکام :بابا لطیف

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دنیا)چیئرمین پاکستان لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف انصاری اور مزدور رہنما اسلم معراج نے کہا ہے کہ ضلعی حکومت مزدوروں کے مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔۔۔

اب مزدور اپنے حق کے لئے سڑکوں پر نکلیں گے اور ‘‘دمادم مست قلندر’’ ہوگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 8 ستمبر کو جھنگ، کمالیہ، ٹوبہ، ٹھیکریوالا اور دیگر علاقوں سے قافلے احتجاج کرتے ہوئے لاہور روانہ ہوں گے ۔مزدور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گزشتہ 31 روز سے سدھار کی متعدد فیکٹریاں بند ہیں، جس کے باعث ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں اور ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آن پہنچی ہے ۔ انتظامیہ گزشتہ ایک ماہ سے مذاکرات کی گردان دہرا رہی ہے لیکن کوئی عملی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مزدوروں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ حکومت کے اپنے اعلان کردہ قوانین پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔

 

