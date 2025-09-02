صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والا نو کوان گرفتار

  • فیصل آباد
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والا نو کوان گرفتار

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والے اوباش نوجوانوں کو سی سی ڈی پولیس نے گرفتار کرلیا۔

ذرائع کے مطابق محلہ اسلام پورہ میں موٹر سائیکل سوار دو نوجوانوں نے گلی میں جاتی ہوئی خاتون سے نازیبا حرکت کی تھی جس کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او سی سی ڈی فریاد حسین چیمہ کی سربراہی میں ٹیم نے جدید طریقۂ تفتیش کے ذریعے ملزمان ذیشان اور طاہر کو گرفتار کرلیا۔پولیس کے مطابق گرفتاری کے دوران فرار کی کوشش میں ایک ملزم ذیشان موٹر سائیکل سے گر کر زخمی ہوگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب : ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ، محکمہ صحت ہائی الرٹ

کئی علاقوں میں پانی اتر گیا،بحالی کے اقدامات کا آغاز

امن و امان خراب کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائیگی،کمشنر

کمشنر کا آر ایچ سی مڈھ رانجھا کا دورہ ،سڑک بحالی پر شاباش

جشن عیدمیلاد النبی ؐ،اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس

مویشی پال حضرات کو سہولیات فراہم کی جائیں گی،ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس