سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والا نو کوان گرفتار
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والے اوباش نوجوانوں کو سی سی ڈی پولیس نے گرفتار کرلیا۔
ذرائع کے مطابق محلہ اسلام پورہ میں موٹر سائیکل سوار دو نوجوانوں نے گلی میں جاتی ہوئی خاتون سے نازیبا حرکت کی تھی جس کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او سی سی ڈی فریاد حسین چیمہ کی سربراہی میں ٹیم نے جدید طریقۂ تفتیش کے ذریعے ملزمان ذیشان اور طاہر کو گرفتار کرلیا۔پولیس کے مطابق گرفتاری کے دوران فرار کی کوشش میں ایک ملزم ذیشان موٹر سائیکل سے گر کر زخمی ہوگیا۔