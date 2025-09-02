صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ایس پی حافظ معاذ الرحمٰن سیلان متاثرین کے ریسکیو آ پریشن کی نگرانی میں مصروف

  • فیصل آباد
اے ایس پی حافظ معاذ الرحمٰن سیلان متاثرین کے ریسکیو آ پریشن کی نگرانی میں مصروف

کمالیہ (نمائندہ دنیا)دریائے راوی کی بلند سطح کے باعث کمالیہ کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے کئی خاندانوں کو گھروں میں محصور کردیا۔

موضع چڑیانہ سمیت متعدد مقامات پر متاثرہ افراد کو فوری مدد درکار تھی۔اس نازک صورتحال میں اے ایس پی سرکل کمالیہ حافظ معاذ الرحمٰن نہ صرف ریسکیو آپریشن کی نگرانی کرتے رہے بلکہ خود بھی موقع پر پہنچ کر خواتین، بچوں اور بزرگوں کو بحفاظت محفوظ مقامات تک منتقل کرنے میں پیش پیش رہے ۔ متاثرین نے اے ایس پی اور پولیس کی بہادری پر دلی شکریہ ادا کیا۔

 

