گوجرہ :13 افراد نے خاتون کو اغوا کر لیا
گوجرہ (نمائندہ دُنیا)چک نمبر 341 ج ب کی رہائشی زاہدہ بی بی نے تھانہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کراتے ہوئے مؤقف اختیار کیا ہے کہ۔۔۔
اس کی بہو(ب )شہر جا رہی تھی کہ اچانک موچی والا روڈ پر اڈا تن پلیاں کے قریب درجن بھر افراد نے اسے زبردستی اغوا کرلیا۔ ملز موں میں ناصر اقبال سمیت 13 افراد شامل تھے جنہوں نے نہ صرف مغویہ کو زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا بلکہ اس سے ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون بھی چھین کر ساتھ لے گئے ۔ پولیس ذرائع کے مطابق متعدد مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں۔