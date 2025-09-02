تحفظ ختم نبوت کیلئے عملی کردار وقت کی ضرورت:الیاس چنیوٹی
چناب نگر (نامہ نگار )سات ستمبر کو مرکز ختم نبوت چناب نگر میں منعقدہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں عاشقانِ رسول ﷺ جوق در جوق شرکت کریں گے ۔
مولانا محمد الیاس چنیوٹی ایم پی اے نے کہا کہ عشقِ نبی کا تقاضا ہے کہ اس کانفرنس میں شامل ہو کر شفاعتِ نبوی کے حق دار بنیں۔ نبی کریم ﷺ کے منصبِ رسالت و ختم نبوت کا تحفظ امتِ مسلمہ کے ایمان کی بنیاد ہے اور اس پر قوم ہمیشہ متفق و متحد رہی ہے ، اسی وجہ سے دشمن بار بار حملہ آور ہوتا ہے ۔تحفظ ختم نبوت کے لیے عملی کردار ادا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ سات ستمبر کو چناب نگر میں ہونے والی انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ملک میں امن و استحکام کا پیغام ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں اور بیرون ممالک خطرناک سازشوں کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قادیانیوں نے آج تک آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کیا اور مختلف مواقع پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔