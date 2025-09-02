صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحفظ ختم نبوت کیلئے عملی کردار وقت کی ضرورت:الیاس چنیوٹی

  • فیصل آباد
تحفظ ختم نبوت کیلئے عملی کردار وقت کی ضرورت:الیاس چنیوٹی

چناب نگر (نامہ نگار )سات ستمبر کو مرکز ختم نبوت چناب نگر میں منعقدہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں عاشقانِ رسول ﷺ جوق در جوق شرکت کریں گے ۔

 مولانا محمد الیاس چنیوٹی ایم پی اے نے کہا کہ عشقِ نبی کا تقاضا ہے کہ اس کانفرنس میں شامل ہو کر شفاعتِ نبوی کے حق دار بنیں۔ نبی کریم ﷺ کے منصبِ رسالت و ختم نبوت کا تحفظ امتِ مسلمہ کے ایمان کی بنیاد ہے اور اس پر قوم ہمیشہ متفق و متحد رہی ہے ، اسی وجہ سے دشمن بار بار حملہ آور ہوتا ہے ۔تحفظ ختم نبوت کے لیے عملی کردار ادا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ سات ستمبر کو چناب نگر میں ہونے والی انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ملک میں امن و استحکام کا پیغام ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں اور بیرون ممالک خطرناک سازشوں کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قادیانیوں نے آج تک آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کیا اور مختلف مواقع پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پٹاخوں کے گودام کی منتقلی کیلئے جاں بحق نوجوان کی والدہ عدالت پہنچ گئی

گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبیؐ کی محافل جاری

کے الیکٹرک نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ، منعم ظفر خان

گلشن اقبال میں پارک کی جگہ قبضہ مافیا سے بچالی گئی

سیپرا فعال،سرمایہ کاروں کو سپورٹ ملے گی،ناصر حسین شاہ

انٹر آرٹس پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس