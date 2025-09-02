صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ جنگلات کے افسرا ور ملازمین سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ جنگلات کے افسرا ور ملازمین بھی ضلع بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم ہیں۔

ایس ڈی ایف او نبیل احمد کلیار اور ان کی ٹیم متاثرہ خاندانوں کے گھریلو سامان اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے ۔ایس ڈی ایف او نبیل احمد کلیار نے کہا کہ حکومت پنجاب متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ محکمہ جنگلات کے افسرا و رملازمین ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں شریک ہیں اور تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے متاثرین کو علاج، کھانے پینے کی سہولت اور محفوظ مقامات تک پہنچانے کے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں محکمہ جنگلات اپنے عوام کی بحالی کے لیے ہر ممکن قربانی دے گا۔

 

