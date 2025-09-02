صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک خدمت انسانی ہسپتال جڑانوالہ نے ریلیف کیمپ قائم کر دیا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تحریک خدمت انسانی ہسپتال جڑانوالہ نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے ریلیف کیمپ قائم کر دیا ہے۔۔۔

 جہاں متاثرین کے لیے کپڑے ، جوتے ، بستر، کمبل اور دیگر ضروری اشیا جمع کی جا رہی ہیں۔انتظامیہ نے شہریوں سے مالی و عینی امداد فراہم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیمپ کا مقصد سیلاب زدگان کو فوری راحت پہنچانا اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے ۔ کیمپ ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے اور عطیات جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے ۔

 

