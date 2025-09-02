تحریک خدمت انسانی ہسپتال جڑانوالہ نے ریلیف کیمپ قائم کر دیا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تحریک خدمت انسانی ہسپتال جڑانوالہ نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے ریلیف کیمپ قائم کر دیا ہے۔۔۔
جہاں متاثرین کے لیے کپڑے ، جوتے ، بستر، کمبل اور دیگر ضروری اشیا جمع کی جا رہی ہیں۔انتظامیہ نے شہریوں سے مالی و عینی امداد فراہم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیمپ کا مقصد سیلاب زدگان کو فوری راحت پہنچانا اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے ۔ کیمپ ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے اور عطیات جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے ۔