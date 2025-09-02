صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا

  • فیصل آباد
اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے چک نمبر 275 ج ب کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کرکے واقعہ کا مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔

اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے چک نمبر 275 ج ب کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کرکے واقعہ کا مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: ڈیجیٹلائزیشن تعطل کا شکار، 20 ہزار پلاٹوں کا انتقال زیر التوا

گورنر کی زیر صدارت لاہور چیمبر ڈائریکٹری کی تقریب رونمائی

’’باغوں کا صوبہ‘‘،12اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں بنانیکامنصوبہ

فوڈ افسروں کو گرانفروشی ،ذخیرہ اندوزی پر قابوپانے کی ہدایت

حضرت میاں میر ؒکے عرس کی دو روز ہ تقریبات کا ا فتتاح

سنٹرل ماڈل سکول میں سیلاب متاثرہ بچوں کیلئے خصوصی کلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس