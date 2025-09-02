اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے چک نمبر 275 ج ب کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کرکے واقعہ کا مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔
