فوڈ اتھارٹی کی چنیوٹ میں دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )دودھ میں ملاوٹ کی روک تھام کیلئے پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ملک شاپس کی انسپکشن کے ساتھ ساتھ ناکہ بندی کے دوران دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 5500 لٹرسے زائد دودھ کی جدید لیکٹو سکین مشین سے چیکنگ کی گئی۔

دوران معائنہ رپورٹ کے مطابق دودھ کی ناقص کوالٹی ثابت ہونے پر 100 لٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا جبکہ دودھ بردار گاڑیوں اور ملک شاپس کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر ایک لاکھ 33 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔اسی طرح کریانہ سٹورز سے معائنے کے دوران 5 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد ہوئیں جنہیں تلف کر دیا گیا۔ اس موقع پر ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ پنجاب بھر میں ملاوٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل ہو رہا ہے ۔ عوام خوراک کے حوالے سے کسی بھی مشکوک کاروبار کو دیکھیں تو فوراً 1223 پر اطلاع دیں۔

 

