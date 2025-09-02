صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوئی گیس کی بندش ،بحران سنگین ہو گیا

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوئی گیس کی بندش نے سنگین بحران کی صورت اختیار کرلی ہے ۔

شہر کو 24 گھنٹوں میں صرف 6 گھنٹے کے لیے گیس فراہم کی جاتی ہے اور ان اوقات میں بھی پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ چولہا جلانا مشکل ہو جاتا ہے ۔گھریلو صارفین کے مطابق کم پریشر اور محدود فراہمی کے باعث گھریلو زندگی مفلوج ہو چکی ہے ۔ خواتین سب سے زیادہ متاثر ہیں، صبح بچوں کا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار نہیں ہو پاتا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ دن بھر کام کے بعد گھر پہنچنے پر گیس بند ملتی ہے اور ہوٹلوں سے کھانا خریدنا پڑتا ہے جس سے اخراجات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔شہریوں نے شکوہ کیا کہ قریبی دیہات اور دوسرے شہروں میں گیس باقاعدگی سے فراہم کی جارہی ہے مگر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ۔ بچوں کو اکثر بغیر ناشتہ بھوکے اسکول جانا پڑتا ہے جبکہ گھریلو خواتین شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔عوامی، سماجی اور تاجر تنظیموں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر بلا تعطل اور مناسب پریشر کے ساتھ گیس کی فراہمی یقینی نہ بنائی گئی تو احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔

 

