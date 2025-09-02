صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوالہ کے مختلف سرکاری سکول 5 ستمبر تک بند رہیں گے

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سیلابی صورتحال کے پیش نظر تاندلیانوالہ کے مختلف سرکاری سکول عارضی طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔

 ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی ہدایت پر 23 سکولز 5 ستمبر تک بند رہیں گے ۔ ان سکولوں میں سے 5 سکول فلڈ ریلیف کیمپس کے طور پر استعمال کئے جارہے ہیں تاکہ متاثرہ خاندانوں کو فوری سہولت فراہم کی جا سکے ۔ ریلیف کیمپس کے طور پر منتخب سکولوں میں گورنمنٹ پرائمری سکول 597 گ ب، 608 گ ب، 619 گ ب، گورنمنٹ ہائی سکول 53/2 ٹکرا اور گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول 612 گ ب شامل ہیں۔

 

 

