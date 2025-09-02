سیلاب سے تباہی حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت کا نتیجہ :سراج الحق
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق نے پی پی 109 میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان گزشتہ 78 برس سے ایک ہی نظام کے تسلط میں ہے۔۔۔
جس نے عوام کو کبھی حقیقی خوشحالی اور تبدیلی نہیں دی۔ جماعت اسلامی عدل و انصاف پر مبنی اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے پرامن جدوجہد کر رہی ہے اور سویلین بالادستی پر یقین رکھتی ہے ۔کنونشن سے ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ، زونل امیر زفرادریس جنجوعہ، صوبائی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر بابر رشید، نائب امیر رانا عبد الوحید، یاسر اقبال کھار، میاں طاہر ایوب، میاں انوار الحق اور رانا سکندر اعظم سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔سراج الحق نے سیلاب سے ہونے والی جانی و مالی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت کا نتیجہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سابق و موجودہ حکمران ذاتی مفادات کی خاطر ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اجازت نامے منسوخ نہ کرکے قومی مجرم ثابت ہوئے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ حکومت و اپوزیشن کو سیاسی سرگرمیاں ترک کر کے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کرنے چاہئیں۔ اس وقت ہزاروں متاثرین چھتوں پر بھوکے پیاسے امداد کے منتظر ہیں مگر حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ سراج الحق کے مطابق ملک بھر میں جماعت اسلامی اور الخدمت کے کارکن امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔