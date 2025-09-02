رہائشی گلیوں ، مارکیٹوں میں سکیورٹی کے نام پر بغیر اجازت گیٹ نصب ، تالے ، لوگوں کو مشکلات
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)شہر کے مختلف رہائشی علاقوں، گلیوں اور مارکیٹوں میں سکیورٹی کے نام پر غیر قانونی طور پر لگائے گئے آہنی گیٹس شہریوں اور راہ گیروں کے لئے شدید مسائل کا باعث بننے لگے ہیں۔
گیٹس کو مستقل تالے لگا کر بند کرنے کی وجہ سے نہ صرف علاقہ مکینوں کو اپنے گھروں تک پہنچنے میں دشواری پیش آتی ہے بلکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں امدادی کارروائیاں، ایمبولینسز اور فائر وہیکلز کی آمد و رفت بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے ۔جناح کالونی، گلبرگ، سمن آباد، غلام محمد آباد، بٹالہ کالونی، پیپلز کالونی، ستیانہ روڈ، مدینہ ٹاؤن، جڑانوالہ روڈ، سوساں روڈ، سعید کالونی، امین ٹاؤن، ڈی ٹائپ کالونی، نثار کالونی، منصور آباد، ڈپو بازار اور گلستان کالونی سمیت شہر کے درجنوں علاقوں میں شہریوں نے سکیورٹی کے نام پر آہنی گیٹس نصب کر رکھے ہیں۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے رات کے اوقات میں کسی فیملی ممبر کی طبیعت خراب ہو جائے تو مریض کو ہسپتال پہنچانے میں قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے ۔کسی بھی حادثے یا آتشزدگی کے وقت فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیموں کو موقع پر پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے ۔سکیورٹی گیٹ نصب کرنے کیلئے ضلعی انتظامیہ یا میونسپل کارپوریشن سے این او سی لینا لازمی ہوتا ہے لیکن شہر کے بیشتر علاقوں میں گیٹس بغیراجازت نامے کے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے شکایات کے باوجود متعلقہ ادارے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھا سکے ۔عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے غیر قانونی آہنی گیٹس کا انسداد کیا جائے ۔