جواں سالہ لڑکی ،شادی شدہ خاتون کو اغواکرکے زیادتی

  • فیصل آباد
جواں سالہ لڑکی ،شادی شدہ خاتون کو اغواکرکے زیادتی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی اوراورشادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغواکرکے زیادتی کانشانہ بنادیا گیا۔

تھانہ جھنگ بازار کے علاقے محلہ خوشی آباد کے رہائشی صادق نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی 18 سالہ بیٹی کو اغواکر لیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ غلام آباد کے علاقے میں قائم جنرل ہسپتال میں کاشف نامی شہری کی اہلیہ دوائی لینے آئی ہوئی تھی، جسے ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر اغواکرکے نامعلوم مقام پر منتقل کر کے زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے مغویوں اور ملزوں کی تلاش کیلئے کاروائی شروع کر دی ۔

