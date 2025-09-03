صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھمرہ پولیس نے تہرے قتل کے اشتہار ی گرفتار کر لئے

  • فیصل آباد
جھمرہ پولیس نے تہرے قتل کے اشتہار ی گرفتار کر لئے

چک جھمرہ (نامہ نگار) چک جھمرہ پولیس نے تہرے قتل کے اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ میں نامزد ملزم اسلم ، خاور ،ہاشم ،حیدر اور فوزیہ بی بی کو ڈی ایس پی رانا ندیم اقبال۔۔۔

 ایس ایچ او افضل مڈھیار اور انویسٹی گیشن انچارج توقیر گجر نے مہارت کیساتھ منڈی ڈھاباں سے گرفتار کیا ۔یاد رہے کہ عید قرباں کے روز چک نمبر 161 رب نیپالکہ میں دیرینہ دشمنی پر ملزموں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے تین افراد کو قتل کر دیا تھا ۔ملزموں کی گرفتاری پر اہلیان علاقہ نے ایس ایچ او تھانہ چک جھمرہ اور انکی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجوات پل پر آ مدورفت بحال ، متاثرین میں راشن تقسیم

وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا پھالیہ میں سیلابی علاقوں کا دورہ

متاثرین کو کھانا ، مویشیوں کیلئے چارہ دیا جا رہا:ڈپٹی کمشنر

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ٹوٹی سڑکوں کی بحالی کا آ غاز

جشنِ عید میلادالنبی ؐ پر جلوسوں اور محافل کیلئے صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کی ہدایت

شہزاد چہل چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے پنجاب پولیس کے چیئرمین مقرر

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر