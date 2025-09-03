صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو افراد کا قتل پرانی دشمنی قرار، مقدمہ درج، 5 افراد نامزد

  • فیصل آباد
پینسرہ ( نمائندہ دنیا)دوروزقبل دوافراد کاقتل پرانی دشمنی کا نتیجہ قرار، پانچ افراد کے خلاف نامزد مقدمہ درج کر لیا گیا۔ احسان اور عامر نامی دو نوجوانوں پر ڈنڈے وال کے قریب نامعلوم کار سواروں نے فائرنگ کر دی تھی۔۔۔

 جس سے انکی موت واقع ہو گئی تھی پولیس کو دی گئی درخواست میں مقتول عامر کی بیوی نے موقف اختیار کیا کہ عامر احسان کی دوائی لے کر موٹر سائیکلوں پر سوار آرہے تھے کہ ملزم آصف مقبول،سکندر،اکبر پسران مقبول سمیت پانچ افراد نے ان پر فائرنگ کر دی جس سے احسان موقع پر جبکہ عامر نے ہسپتال جا کر دم توڑ گیا وجہ عناد یہ ہے کہ مقتول احسان تھانہ نواں لاہور کے مقدمہ قتل میں نامزد تھا جس کا مخالفین کورنج تھا ٹھیکریوالا پولیس نے مریم زوجہ عامر م کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔

 

