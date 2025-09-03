نمائندہ دنیانیوز اختر عباس اختر کی چچی انتقال کر گئیں
پینسرہ (نمائندہ دنیا )مقامی صحافی و نمائندہ دنیانیوز ،کالم نگار، ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد یونین آف جرنلٹس اختر عباس اختر کی چچی ،لائن مین فیسکو سب ڈویژن سدھار صفدر عباس کی والدہ انتقال کر گئیں۔
انکی نماز جنازہ چک نمبر 245ر ب عباس پور آبادی حسین آباد کے قبرستان میں ادا کر دی گئی جس میں رانا شاکر،رانا شبیر منج ،حاجی نواب ،چوہدری باغ علی و دیگر کاروباری شخصیات کے علاوہ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی ۔مرحومہ کے ایصال ثواب کیلئے قل شریف کا ختم کل بروز جمعرات صبح گیارہ بجے ان کیا رہائش گاہ پر پڑھایا جائے گا۔