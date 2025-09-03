صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمائندہ دنیانیوز اختر عباس اختر کی چچی انتقال کر گئیں

  • فیصل آباد
نمائندہ دنیانیوز اختر عباس اختر کی چچی انتقال کر گئیں

پینسرہ (نمائندہ دنیا )مقامی صحافی و نمائندہ دنیانیوز ،کالم نگار، ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد یونین آف جرنلٹس اختر عباس اختر کی چچی ،لائن مین فیسکو سب ڈویژن سدھار صفدر عباس کی والدہ انتقال کر گئیں۔

 انکی نماز جنازہ چک نمبر 245ر ب عباس پور آبادی حسین آباد کے قبرستان میں ادا کر دی گئی جس میں رانا شاکر،رانا شبیر منج ،حاجی نواب ،چوہدری باغ علی و دیگر کاروباری شخصیات کے علاوہ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی ۔مرحومہ کے ایصال ثواب کیلئے قل شریف کا ختم کل بروز جمعرات صبح گیارہ بجے ان کیا رہائش گاہ پر پڑھایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی شہید میں ڈاکٹروں کو تنخواہیں،مریضوں کو دوائیں میسر نہیں، منعم ظفر

مصطفی عامر قتل کیس:ملزموں پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان

ہتھنیوں ملکہ اورمدھوبالا کی صحت بہتری کی جانب گامزن

صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کا شاہ بندر کے قریب بند کا ہنگامی دورہ

پولیس بھرتیوں میں بے ضابطگیاں فریقین سے جواب طلب

ملزم ایوب عرف پٹاخہ کی عبوری ضمانت منظور

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر