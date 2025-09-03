صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ (نما ئندہ دُنیا)مخالفین کی فائرنگ سے قتل ہو نے والے سا لا بہنوئی کو نوا حی گاؤ ں میں سپرد خا ک کردیا گیا۔

 گوجرہ کو نوا حی چک چک نمبر 336 ج ب رانی چک کے تیس سا لہ احسا ن اور تیس سا لہ عامر دورروزقبل موٹر سا ئیکل پر اپنے گاؤ ں سے جا رہے تھے کہ ڈنڈیا نوالہ کے قریب مخالفین کا ر سوارو ں آ صف مقبول ، سکندر ، اکبر عرف اکبری سا کنا ن چک نمبر 334 ج ب وغیرہ پا نچ افراد نے اپنے بھا ئی کے قتل کا بدلہ لینے کیلئے ان پر اندھا دھند فا ئرنگ کر دی جس سے دونو ں شدید زخمی ہو کر دم توڑ گئے تھے ۔پولیس نے نعشیں ضروری کا رروائی کے بعد ورثا کے حوا لے کر دیں جنہیں چک نمبر 336 ج ب رانی چک کے قبرستا ن میں سپرد خا ک کر دیا گیا ۔ 

 

