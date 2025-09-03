مخالفین کی فائرنگ سے قتل سا لا بہنوئی سپرد خا ک
گوجرہ (نما ئندہ دُنیا)مخالفین کی فائرنگ سے قتل ہو نے والے سا لا بہنوئی کو نوا حی گاؤ ں میں سپرد خا ک کردیا گیا۔
گوجرہ کو نوا حی چک چک نمبر 336 ج ب رانی چک کے تیس سا لہ احسا ن اور تیس سا لہ عامر دورروزقبل موٹر سا ئیکل پر اپنے گاؤ ں سے جا رہے تھے کہ ڈنڈیا نوالہ کے قریب مخالفین کا ر سوارو ں آ صف مقبول ، سکندر ، اکبر عرف اکبری سا کنا ن چک نمبر 334 ج ب وغیرہ پا نچ افراد نے اپنے بھا ئی کے قتل کا بدلہ لینے کیلئے ان پر اندھا دھند فا ئرنگ کر دی جس سے دونو ں شدید زخمی ہو کر دم توڑ گئے تھے ۔پولیس نے نعشیں ضروری کا رروائی کے بعد ورثا کے حوا لے کر دیں جنہیں چک نمبر 336 ج ب رانی چک کے قبرستا ن میں سپرد خا ک کر دیا گیا ۔