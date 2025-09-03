پیرمحل:چوری کی 7وارداتیں زیورات ،نقدی،سامان غائب
پیرمحل(نمائندہ دنیا )چوری کی 7وارداتیں چور زیورات ،نقدی، سامان لے گئے۔ چک نمبر763گ ب میں بشیر کے گھر میں نقب لگاکر زیو ر ایک تولہ نقدی دیڑھ لاکھ قیمتی پارچات کل مالیت 5لاکھ 70ہزار۔۔۔
چک نمبر330گ ب کے عمر فاروق کا بکرا، چک نمبر673گ ب کے افتخار کابکراچک نمبر320گ ب کے اسلم کے گھر سے سولر انورٹر مالیت ایک لاکھ 54ہزار چک نمبر670گ ب کے شمشاد کے زیرتعمیر دکانات سے لیبر سامان موبائل فون سلنڈر کل مالیت 75ہزار ،چک نمبر320گ ب کے خالد کے گھر سے اینٹیں ملبہ ،چک نمبر762گ ب میں مدثر رفیق کے کلینک سے موبائل نقدی کل مالیت 40ہزار فرزانہ بی بی نے چوری کرلیا۔