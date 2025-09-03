صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلکاروں نے 150 سے زائد افراد کو ریسکیو کرلیا

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )انچارج ریسکیو کمالیہ بشارت حمید کی زیر نگرانی گزشتہ رات بھرپور ریسکیو آپریشن جاری رہا، کمالیہ کے علاقوں خان دا چک اور 57؍3 ٹکڑا سے 150 سے زائد افراد کو سیلابی پانی میں پھنسنے سے محفوظ بنایا گیا۔

ریسکیو عملہ نے اندھیرے ، بارش اور پانی کے تیز بہاؤ کے باوجود خدمات جاری رکھیں اور خواتین، بچوں اور بزرگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ اہلِ علاقہ اورضلعی انتظامیہ نے ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی کو سراہا اور کہا کہ انکی محنت سے قیمتی انسانی جانیں بچائی گئیں۔ بشارت حمید نے کہا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہر وقت تیار ہیں۔ مشکل کی ہر گھڑی میں ریسکیو اہلکار عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے ۔

 

