عید میلاد النبیؐ جوش و خروش کیساتھ منائینگے ،خواجہ معین الدین
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی انجمن رضائے مصطفے و انجمن عید میلادالنبیؐ کمیٹی کے رہنماؤں صاجبزادہ خواجہ معین الدین ممبر صوبائی امن کمیٹی پنجاب، مولانا نعیم الدین کھوکھر ایڈووکیٹ ممبر امن کمیٹی چنیوٹ۔۔۔
شوکت حیات گولڑوی، منیر اصغر، کا کہنا تھا کہ بارہ ربیع الاول کوعید میلادالنبیؐ جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے 87 واں سالانہ مرکزی جلوس انجمن رضائے مصطفے کے زیر اہتمام جامع مسجد کھوکھرانوالی سے بارہ ربیع الاول بروز ہفتہ صبح 9 بجے برآمد ہو گا جو اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا چوک ترکھاناں میں جا کر جلسہ کی صورت اختیار کرے گا جہاں علما خطاب کریں گے بعدازاں جلوس مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا میلاد چوک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہو گا ان کا مزید کہنا تھا کہ گلی جامع مسجد کھوکھرانوالی والی میں روضہ رسول ؐکا ماڈل نصب کر دیا گیا ہے ۔