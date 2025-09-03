صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید میلاد النبیؐ جوش و خروش کیساتھ منائینگے ،خواجہ معین الدین

  • فیصل آباد
عید میلاد النبیؐ جوش و خروش کیساتھ منائینگے ،خواجہ معین الدین

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی انجمن رضائے مصطفے و انجمن عید میلادالنبیؐ کمیٹی کے رہنماؤں صاجبزادہ خواجہ معین الدین ممبر صوبائی امن کمیٹی پنجاب، مولانا نعیم الدین کھوکھر ایڈووکیٹ ممبر امن کمیٹی چنیوٹ۔۔۔

 شوکت حیات گولڑوی، منیر اصغر، کا کہنا تھا کہ بارہ ربیع الاول کوعید میلادالنبیؐ جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے 87 واں سالانہ مرکزی جلوس انجمن رضائے مصطفے کے زیر اہتمام جامع مسجد کھوکھرانوالی سے بارہ ربیع الاول بروز ہفتہ صبح 9 بجے برآمد ہو گا جو اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا چوک ترکھاناں میں جا کر جلسہ کی صورت اختیار کرے گا جہاں علما خطاب کریں گے بعدازاں جلوس مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا میلاد چوک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہو گا ان کا مزید کہنا تھا کہ گلی جامع مسجد کھوکھرانوالی والی میں روضہ رسول ؐکا ماڈل نصب کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جشن عید میلاد النبیؐ:چاروں اضلاع کو مثالی انتظامات یقینی بنانے کا ٹاسک دیدیا گیا

جشن عیدمیلاد النبیؐ:صفائی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ،اسد مگسی

ڈی ٹی او کالجوں کے طلبا کو روک کر ہیلمٹ پہننے کی تاکید

جہاں پانی اتر چکا وہاں نقصان کا تخمینہ لگایا جارہا ہے ،کمشنر

اسسٹنٹ کمشنر کا کلورکوٹ کے قبرستانوں،سرکاری اراضی کا دورہ

ہوٹلز، کریانہ اسٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت کی دکانوں کی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر