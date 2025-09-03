ڈی جی لائیوسٹاک کا چنیوٹ کے فلڈ ریلیف کیمپس کا معائنہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محکمہ لائیوسٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جانوروں کے علاج، ادویات، سبز چارے اور ونڈے کی فراہمی کے لیے ٹیمیں دن رات سرگرم ہیں۔
اسی سلسلے میں ڈی جی (ریسرچ)محکمہ لائیوسٹاک پنجاب ڈاکٹر سجاد نے ضلع چنیوٹ کے فلڈ ریلیف کیمپس کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ضلع چنیوٹ ڈاکٹر واجد بھی ہمراہ تھے ڈی جی نے فلڈ ریلیف کیمپ رشیدہ، گاؤں مہتے اور ٹاہلی منگینی کا دورہ کیا اور متاثرہ مویشی مالکان میں ونڈے کے تھیلے تقسیم کیے ۔ کیمپس میں موجود سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا، تعینات عملے کی حاضری، ضروری ادویات، سبز چارے اور ویکسینز کی دستیابی کو چیک کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ فارمرز کو ہر ممکن ریلیف فراہم ہو۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھی جائے اور فیلڈ ٹیمیں ہر وقت مستعد رہیں۔ انہوں نے ضلع چنیوٹ اور فیصل آباد ڈویژن کی ٹیموں کی محنت اور خدمات کو سراہا اور کہا کہ محکمہ لائیوسٹاک جانوروں کی صحت اور غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے۔ کسانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ انکے معاشی نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے ۔